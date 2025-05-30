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2025 MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Öğrenciler, İOKBS sonuçları 2025 sorgulamalarını meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla gerçekleştirebilecek.

Haber Merkezi
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2025 MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 sonuçlarını erişime açtı.

İOKBS kapsamında başarılı olan öğrenciler, maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına yönelik verilen burs imkanından faydalanacak. Sınav sonuçlarına göre burs almaya hak kazanan öğrenciler için ödemeler yeni eğitim-öğretim döneminde başlayacak.

2025 İOKBS sonuçları nereden öğrenilir?

Bursluluk sınavına giren adaylar, sonuçlarını e-Okul sistemi veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi (meb.gov.tr) üzerinden kolayca öğrenebiliyor. Sonuç sorgulaması için TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu bilgileri yeterli.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları ayrıntılı şekilde gösterilecek. Ayrıca, okul müdürlükleri isteğe bağlı olarak “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamda mühürleyip imzalayarak öğrenci veya veliye teslim edecek.

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