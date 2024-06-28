İstanbul lise taban puanları 2024: MEB LGS İstanbul taban puanları ve boş kontenjanlar

İstanbul lise taban puanları 2024 en çok merak edilen konulardan biri. Çünkü 2 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavlarına en çok katılım İstanbul'dan gerçekleşti. Haliyle en çok tercih de İstanbul'dan yapılacak. Binlerce öğrenci İstanbul'un 39 ilçesine yayılmış liseleri tercih edecek ve önümüzdeki dönem liselere geçmiş olacak. Peki iyi ama İstanbul lise taban puanları 2024 belli oldu mu?

Evet. İstanbul taban puanları 2024, fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liseleri için belli oldu. Bu sene MEB, İstanbul taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimler ve kontenjanları tercih kılavuzun içerisinde değil direkt e-okul VBS sistemi üzerinden paylaştı. Böylelikle aday öğrenci hangi okulu tercih etmek istiyorsa, il ilçe ve okul adı yazarak taban puanlarına ulaşabilecek.

İSTANBUL TABAN PUANLARI 2024 TIKLAYINIZ...

Geçtiğimiz sene İstanbul'daki taban puanlarına göre en iyi liseler de ortaya çıkmıştı. Bu sene de aynı liseler listenin ilk sırasında yer aldı.

Galatasaray Lisesi 500 puan

İstanbul Erkek Lisesi 500 puan

Kabataş Erkek Lisesi 497.4675 puan - Almanca

Kabataş Erkek Lisesi 497.4675 puan - İngilizce

Cağaloğlu Anadolu Lisesi 491.7958 puan

Çapa Fen Lisesi 489.0049 puan

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 488.7046 puan

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 488.4034 puan

Kadıköy Anadolu Lisesi 486.1721 puan

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 488.4034 puan

LGS BARAJ PUANI KAÇ, VAR MI?

2024 yılı için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alan liseler için baraj puanı uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler, sınav puanlarına göre yerleştirme tercihlerinde bulunurlar ve bu tercihler doğrultusunda okullara yerleştirilirler. Yerleştirme sürecinde okulların taban puanları, önceki yılın yerleştirme sonuçlarına ve tercih edilen okulun kontenjanına göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, baraj puanı yerine öğrencilerin puanlarına ve sıralamalarına göre tercih yapmaları gerekmektedir. Bu sene, LGS sınavında öğrencilerin tercih yapabilmesi için herhangi bir baraj sınırı bulunmamaktadır.