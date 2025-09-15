Liselerde 4 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?

BESTİ KARALAR

Uzun zamandır üzerinde çalışılan zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin alternatifli hazırlıklar yakın zamanda tamamlanacak. Alternatifler arasında eski sistem yani 5+3+3 de, 4+4+3 ve 4+3+3 formülleri var. Türkiye’de zorunlu eğitim süresinin kısalması önerileri yeniden gündeme geldi. Bakanlık, eğitim uzmanlarına, bu değişikliğin olumlu ve olumsuz etkilerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu eğitim süresinin kısaltılması konusunu farklı alternatif önerilerini önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak.

Sistemin kısalmasına neden ihtiyaç duyuldu?

Edinilen bilgilere göre zorunlu eğitimin kısaltılmasının arkasındaki en önemli nedenler arasında, öğrencilerin daha kısa sürede iş dünyasına katılmalarını sağlamak ve mesleki eğitime yönlendirmelerinin yattığı ifade ediliyor. Özellikle meslek liselerinde eski sisteme geçilmesi görüşleri ağırlık kazanıyor.

Kamuoyu araştırmaları yapıldı

Kamuoyu araştırmasında ortaya çıkan sonuçlara göre; zorunlu eğitimin kısaltılmasını destekleyen kesime göre; gençlerin iş gücüne daha erken katılarak ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olacağına inanıyor. Ayrıca, mevcut eğitim sisteminin baskıcı ve sıkıcı olduğu, gençlerin motivasyonunu azalttığı görüşleri de az değil.

Öte yandan, araştırmada eğitimcilerin ve bazı ailelerin, zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasının öğrencilerin bilgi düzeyini ve düşünme becerilerini olumsuz etkileyebileceği kaygılarını taşıyan bir kesimin de olduğu belirtiliyor.

Hangi alternatifler var?

Zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin alternatifler üzerinde çalışılıyor. Eğitim uzmanlarının ve kamuoyu araştırmaları çerçevesinde özellikle zorunlu lise eğitiminde değişikliğe gidileceği belirtiliyor. 4 yıl olan lise eğitiminin 3 yıla indirilmesi öğrencilerin tercihleri esas alınarak meslek okullarına yönlendirilmelerinin amaçlandığı en güçlü alternatifler arasında yer alıyor. Öneriler arasında, 5+3+3, 4+4+3 ve 4+3+3 formülleri tartışılıyor.

Kamuoyunda büyük tartışma yaratan, muhalefet partilerinin karşı çıktığı ve Meclis görüşmelerinde büyük kavgaların yaşandığı 12 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim olan (4+4+4) kanun teklifi 30 Mart 2012’de kabul edildi. 11 Nisan 2012’de de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.