Malatya Eğitim Vakfı Başkanlığı’na Mustafa Tecdelioğlu seçildi

Yaklaşık 40 yıl önce üniversite öğrencilerinin eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Malatyalılar tarafından kurulan Malatya Eğitim Vakfı’nın yeni başkanı Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu oldu. Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Onursal Başkanlığı’nda kurulan vakıfta son 2 dönemdir başkan yardımcısı olarak görev alan Mustafa Tecdelioğlu, bugüne kadar atılan adımları koruyarak, burs verdikleri öğrenci sayısını artırmak amacıyla yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. “Eğitimden başka çıkış yolumuz yok. Ülkemizde eğitimin kalitesi ne kadar artarsa hepimizin için o kadar iyi” diyen Tecdelioğlu, “Burs verdiğimiz öğrencilerimizin sayısını ve burs miktarını artırmak önceliğimiz olacak. Bu dönemde bir gençlik komitesi ve kadın komitesi kurmak istiyoruz. Sürdürülebilirlik de yeni dönemde gündemimizde olacak. Bu Türkiye’nin en büyük konularından biri ve bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuya da odaklanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Burslarımızda da enflasyon oranına göre önümüzdeki yıl için de artış planlıyoruz. Geçmişte yaklaşık 25 bine yakın bursiyere burs verdik. Onlarla irtibatta kalarak, vakfımızı çok daha güçlendirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Yönetim kurulu ikinci kuşağa emanet

“Yeni dönemde yönetim kurulu üyelerimizi çok daha gençleştirdik” diyen Tecdelioğlu, “Kurucularımızın çocuklarını da yönetim kuruluna davet ettik ve onlar da sağ olsun katılım gösterdi. Amacımız bugüne kadar Malatya Eğitim Vakfı’nın hayata geçirdiği faaliyetleri daha ileri götürmek. Daha fazla öğrenciye burs vermeyi ve daha çok öğrenciye sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Burs verenleri ve bursiyerleri bir araya getirebilme konusundaki çalışmalarımız devam edecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ülkeyi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Vakıf çatısı altında da önceliklerin de tekrar şekillendirildiği ifade eden Tecdelioğlu, “Tüm prosedürlere uyarak, depremden etkilenen öğrencilerimizi ön planda tutmaya çalıştık. Burs verdiğimiz kız ve erkek öğrenciler arasında da eşitliği koruma konusunda bugüne kadar attığımız adımları sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 6 yıl içinde burs verdiğimiz öğrenci sayısını 800’den bin 600’e çıkardık. İlk 2 yıl hedefimiz 2 bin öğrenciyi geçmek; sonraki 2 yılda ise 2 bin 500’e ulaşmak. Şişli’deki yurt binamızı da tekrar inşa etmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, vakfın yeni yönetim kurulu üyeleri de belli oldu. Buna göre gelecek dönemde vakfın başkan yardımcılığını Nevzat Zabçı ve Abdulvahap Munyar üstlenirken; genel sekreterlik görevinin Oğuz Aykan ve muhasip üye görevinin Vural Kızrak tarafından yürütülmesine karar verildi. Yönetim kurulu asil üyeleri arasında yer alan isimler ise: Mehmet Emin Bitlis, Özkan Başdemir, Kürşat Hacıevliyagil, Zehra Hanlıoğlu, Turgut Temelli, Cem Şirolu, Mehmet Eyyüp Taner, Sezgin Uludağ oldu.