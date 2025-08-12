  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Takip Et

YKS tercih süreci yarın sona eriyor

Üniversite adayları için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih süreci yarın sona erecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YKS tercih süreci yarın sona eriyor
Takip Et

YKS sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos'ta başlamıştı.

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabiliyor. ÖSYM'nin açıklamasına göre, adaylar tercih işlemlerini yarına kadar tamamlayabilecek.

Adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye, 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...Öğrenci akını başladı, kiralık evlere talep patladı: İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları...Ekonomi
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sesleri: Hangi maçta forma giyecek?Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sesleri: Hangi maçta forma giyecek?Spor
Taşıt kredisi oranlarında düşüş sürüyor! 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlarTaşıt kredisi oranlarında düşüş sürüyor! 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlarEkonomi
Benzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 12 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim gelecek mi? İşte 12 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Eğitim
Üniversite bölüm seçimi istihdam koşullarını ne kadar değiştiriyor?
Üniversite bölüm seçimi istihdam koşullarını ne kadar değiştiriyor?
5 ildeki öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği verilecek
5 ildeki öğrencilere 38 bin TL eğitim desteği verilecek
Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı
Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapan tüm öğretmenlerin ataması yapıldı
Danıştay’tan YKS hukuk barajına durdurma kararı! 100 bin başarı sıralaması kararı iptal edildi
Danıştay YKS hukuk barajı şartını durdurma kararı aldı!
MEB duyurdu: 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi
MEB duyurdu: 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi
MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: LGS 1. nakil sonuçları açıklandı