Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sesleri: Hangi maçta forma giyecek?

Fenerbahçe'de haftalardır süren Kerem Aktürkoğlu pazarlıklarında sona gelindi. Sarı-lacivertliler, Benfica'nın tüm şartlarını kabul etti. Fenerbahçe milli futbolcuyu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Haber Global'e göre Kerem Aktürkoğlu bu akşamki Benfica-Nice maçında kısa da olsa süre alacak. Böylece milli futbolcu olası Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde forma giyemeyecek. Portekiz ekibi bu konuda geri adım atmadı.

İstanbul'a gelecek

Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bu akşamki maçların ardından bitirecek ve başarılı futbolcuyu İstanbul'a getirecek.

Göztepe maçı planı

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu Göztepe maçına yetiştirmeyi planladığı haber detayında yer aldı.

Geçen sezon Benfica'da toplam 53 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol ve 13 asistlik skor katkısı vermişti.