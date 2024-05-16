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Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006-B Bilim Şenliği

Ankara'da Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı ile birbirinden özgün projeleri sergiledi.

Haber Merkezi
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Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006-B Bilim Şenliği
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ANKARA(EKONOMİ)-

Mamak'ta, 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu öğrencilerinin, bilimsel meraklarını ve yaratıcılıklarını sergileme fırsatı bulduğu TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı gerçekleşti.

Matematik Öğretmeni Gözde Karakuş ve Okul Müdürü İlknur Akçelik’in girişimleriyle hazırlanan ve birbirinden özgün projelerin yer aldığı şenlikte ilginç fen deneyleri, bilimsel yarışmalar, müzik dinletileri, halk oyunları büyük ilgi gördü.

Şenliğe, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, çevre okul müdürleri katıldılar.

Okul Müdürü İlknur Akçelik okullarının bilgi çağı vizyonu kapsamında bu tür proje ve şenliklere sık sık yer vereceklerini belirtti.

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