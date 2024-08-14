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MEB 2024 – 2025 HAZIRLIK GENELGESİ: Sınav saati uygulaması sona erdi

MEB 2024 – 2025 hazırlık genelgesi: Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren genelge yayımlandı. Böylece öğrenciler yeni yılda sınav saatine tabii olmayacak. Öte yandan ölçme yaklaşımı yeirne sürekli odaklı ölçme ve değerlendirme esas alınacak. İlkokul öğrencilerini ilgilendiren genelgeye ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte detaylar…

Mücahit Dere
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MEB 2024 – 2025 HAZIRLIK GENELGESİ: Sınav saati uygulaması sona erdi
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MEB 2024 – 2025 hazırlık genelgesi yayımlandı. trthaber.com’un aktardığı bilgiye göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesine göre öğrencilerin sınav performansını etkileyecek adımlar atıldı. Genelge çerçevesinde sınav saati uygulaması sona erdirildi. Veliler de konunun detaylarını araştırıyor.

MEB 2024 – 2025 HAZIRLIK GENELGESİ

MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesine yayımladı. TRT Haber'in detaylarına ulaştığı genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇ EKRANI 2024 | MEB LGS 2 nakil sonuç öğrenme (meb.gov.tr)

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LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇ EKRANI 2024 | MEB LGS 2 nakil sonuç öğrenme (meb.gov.tr)
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