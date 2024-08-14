MEB 2024 – 2025 HAZIRLIK GENELGESİ: Sınav saati uygulaması sona erdi

MEB 2024 – 2025 hazırlık genelgesi yayımlandı. trthaber.com’un aktardığı bilgiye göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesine göre öğrencilerin sınav performansını etkileyecek adımlar atıldı. Genelge çerçevesinde sınav saati uygulaması sona erdirildi. Veliler de konunun detaylarını araştırıyor.

MEB 2024 – 2025 HAZIRLIK GENELGESİ

MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesine yayımladı. TRT Haber'in detaylarına ulaştığı genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.