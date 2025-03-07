MEB duyurdu: BİLSEM sonuçları açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığınca, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında yapılan ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığının web sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

BİLSEM randevu bilgileri okullardan öğrenilecek

2024-2025 eğitim-öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci yerleştirme sürecinde aday gösterilen öğrenciler için yapılan ön değerlendirme uygulamaları, 1 Mart 2025 tarihinde tamamlandı.

Ön değerlendirme sonuçlarına göre, yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 8 Nisan’dan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden temin edilebilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme tarihi belli oldu

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan 2025’te başlayacak.

Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ön değerlendirme uygulama sonuçları için tıklayınız