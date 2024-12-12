Öğretmenlikte yeni dönem! İşte 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) soru dağılımı ve detayları

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2025’te ilk kez uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS), 13 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği sınavla ilgili detaylar netleşti.

Öğretmen adaylarının yetenekleri daha kapsamlı değerlendirilecek

AGS, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri, fizik, ilköğretim matematik, kimya, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve imam hatip meslek dersleri gibi birçok branşı kapsıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre adayların başarı puanı, AGS sonuçlarının yüzde 50’si ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak. Bu yeni model, öğretmen adaylarının alan bilgisi ve genel yeterliliklerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

130 soru sorulacak

Öğretmen adaylarına, AGS oturumunda 80 soru, ÖABT oturumunda ise 50 soru olmak üzere 130 soru sorulacak. Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM’nin yürüttüğü çalışmalar teknik düzeyde noktalandı. Önümüzdeki günlerde Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin yayınlanması bekleniyor. Ardından ÖSYM protokolü ile birlikte bütün detaylar açıklanacak.

İşte akademi giriş sınavı planı

Sözel Yetenek:

- Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatımın Oluşması, Paragrafta Anlam ve Sözel Mantık - 18,75 (%)

Sayısal Yetenek:

- Temel Matematik, Grafik ve Tablo Yorumlama, Mantıksal Muhakeme Problemleri - 18,75 (%)

Tarih:

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

ç) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

- Bu bölümde yaklaşık ağırlık - 12,5 (%)

Türkiye Coğrafyası:

- Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası - 10 (%)

Eğitimin Temelleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi

Eğitim Biliminin Genel Kavramları, Kuramları, Süreçleri ve Uygulamaları

a. Eğitimin Temel Kavram ve Kuramları

b. Eğitimin Tarihî, Felsefi, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Temelleri

c. Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin Genel Yapısı ve Temelleri

Eğitim ve Öğretimde Etik

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri

- Bu bölümde yaklaşık ağırlık - 30 (%)

Mevzuat:

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu - 10 (%)

Öğretmenlik alan bilgisi testi

Din kültürü ve ahlak bilgisi/imam-hatip lisesi meslek dersleri

Aynı testi çözerek iki farklı puan türü elde edilecek

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İmam-Hatip Lisesi meslek dersleri alanlarında sınava girecek öğretmen adayları, aynı testi çözerek iki farklı puan türü elde edebilecek. Ancak, puanlama sistemi adayın atanmak istediği alana göre farklı şekilde hesaplanacak.

Bu düzenleme sayesinde adaylar, hem Din Kültürü hem de İHL meslek dersleri alanlarında ayrı ayrı puanlara sahip olacak. Ancak, Akademi’ye başvuru sürecinde aday yalnızca bir puan türü üzerinden tercih yapabilecek.