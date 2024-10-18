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Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Öğretmenlik Mesleği Kanunu yayımlandı.

Haber Merkezi
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Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
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Eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenleyen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

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