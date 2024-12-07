MEB'den okul formalarına yeni kurallar: Serbest kıyafet uygulaması sona erdi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre MEB'in getirdiği yeni kılık kıyafet yönetmeliği, 2025-2026 öğretim yılında yürürlüğe girecek.

Serbest kıyafet uygulamasına son verildi

Bu kapsamda, 2022’de getirilen serbest kıyafet uygulamasına son verildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafetleri 4 yıl boyunca değiştirilemeyecek, velilere mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

Formaları birden fazla mağaza satacak

Daha önce uygulanan "tek tip kıyafet" uygulamasının rant kapısına dönüşmesi, velilerin tepkisini çekmişti. Özellikle büyük şehirlerdeki birçok okulun giysilerini tek bir firma satıyordu. Forma alacak veliler, alternatif bulamıyordu. Kıyafetlerin armalı olması sebebiyle fırsatçılar, normal fiyatı 250 TL olan bir tişörtü 1.000 TL’ye bile satıyordu. Benzer bir durumun yaşanmaması için bakanlık buna da tedbir aldı. Okul aile birlikleri kıyafet satışı yapamayacak, ayrıca belli bir yerden kıyafet alınmasına ilişkin yönlendirme yapılamayacak. Belirlenen formayı birden fazla mağaza satabilecek.

"Kıyafet üzerinden oluşabilecek ayrımcılık ve akran zorbalığını önleyebilir"

Kıyafet yönetmeliğini değerlendiren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, şunları söyledi:

“Tek tip kıyafet, öğrenciler arasındaki sosyoekonomik farklılıkların görünürlüğünü azaltır. Bu durum, kıyafet üzerinden oluşabilecek ayrımcılık ve akran zorbalığını önleyebilir. Öğrenciler aynı kıyafeti giyerek okul kültürüne ve topluluğuna ait olma hissini daha güçlü bir şekilde yaşayabilir. Bu durum, birlikte hareket etme ve ekip ruhunu teşvik edebilir. Veliler 'Bugün ne giyecek?' gibi günlük kararlardan kurtularak kıyafet konusunda daha az endişelenir.”