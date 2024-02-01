Okullar ne zaman açılacak 2024 son dakika gelişmeleri || Yarıyıl tatili (15 tatil) uzadı mı?

15 tatilin bitiş tarihi ve okulların açılış zamanı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde 15 yarı yıl tatilinin uzayacağıyla ilgili iddialar gündeme gelmişti. Peki 15 tatil uzadı mı son durumlar nedir, işte detaylar...

15 tatilin ilk haftasının geride kalmasının ardından gözler "İkinci dönem okullar açılacak mı, yarıyıl tatili uzadı mı?" sorularına çevrildi. Sosyal medyada yer alan bilgiye göre okullarda tatilin 1 aya uzatıldığı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.” ifadeleri kullandı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.