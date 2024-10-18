  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Takip Et

Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 39 bin lira, özel eğitim okullarında 52 bin 750 lira, mesleki eğitim kurumlarında 43 bin 750 lira olarak tespit edildi.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 39 bin liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 43 bin 750 liraya çıkacak.

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında söz konusu ücretler 52 bin 750 lira olacak.

2025 yılı bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri:

Okul türleri ve kademesi  : 2025 Yılı Ücreti (TL)

İlköğretim Kurumları (İlkokul, Ortaokul, Yatılı Orta Okullar, İmam Hatip Okulları) : 39.000  

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları) : 52.750  

Ortaöğretim Okulları (Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri) : 39.000  

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 Sayılı Kanun Kapsamında Olan Okullar): 43.75

Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri için sahada olacağızBakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri için sahada olacağızEkonomi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde heyecanlandıran gelişme: Beklenen açıklama geldi29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinde heyecanlandıran gelişme: Beklenen açıklama geldiEkonomi

 

Eğitim
e-YDS yarın 4 ilde yapılacak
e-YDS yarın 4 ilde yapılacak
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'den 81 il valiliğine okulların başlama ve bitiş saatleriyle ilgili genelge
MEB'den okulların başlama ve bitiş saatleriyle ilgili genelge
MEB birinci yazılı sınav soru kitapçıklarını erişime açtı
MEB birinci yazılı sınav soru kitapçıklarını erişime açtı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
DOSABSİAD’da imzalar eğitim için atıldı
DOSABSİAD’da imzalar eğitim için atıldı