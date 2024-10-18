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Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri için sahada olacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinin Türkiye genelinde 81 ilde düzenli olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Yumaklı, "23 bin okul, yurt ve etüt merkezi gibi yerlerdeki yemekhane ve kantinlerde denetim sürecine başladık." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı duyurdu: 81 ilde gıda denetimleri için sahada olacağız
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, birçok firmanın gıdalarında çıkan zararlı katkı maddeleri üzerine denetimlerin genişletildiğini açıkladı.

Okul ve yurtlarda gıda denetimi başladı

Bakan Yumaklı, okul kantini ve yemekhanelerde de denetimlere başlayacaklarını duyurdu. Yumaklı, "Türkiye genelindeki yaklaşık 23 bin okul, yurt, etüt merkezi gibi yerlerin yemekhane ile kantinlerinde denetime başladık" şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yaptığı açıklamada, "2 hafta sürecek olan denetimlerde, 81 ilimizin tamamında yaklaşık 8 binden fazla gıda denetçimizle sahada olacağız." dedi.

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