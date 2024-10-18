Akademi dünyasının acı kaybı: Prof. Dr. Fuat Keyman hayatını kaybetti

Uluslararası ilişkiler alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüten ve uluslararası ilişkiler bölümünde ders veren Keyman, akademik kariyeri boyunca yaptığı önemli çalışmalarla tanınıyordu.

Türk akademisinin saygın isimlerinden biri olan Keyman, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da büyük bir saygınlık kazandı. Uluslararası ilişkiler, küreselleşme, demokrasi, modernleşme ve Türkiye’nin dış politikası üzerine analizler yapan Keyman, akademik dünyaya yaptığı katkılarla takdir toplamıştı.

Sabancı Üniversitesi'nde uzun yıllardır görev yapan Keyman, aynı zamanda Türkiye’nin toplumsal ve siyasal meselelerine dair önemli analizler sunmuş, çeşitli düşünce kuruluşlarında ve akademik platformlarda aktif bir rol oynamıştı. Yaşamı boyunca pek çok öğrenci yetiştiren ve uluslararası düzeyde konferanslara katılan Prof. Dr. Keyman’ın vefatı, akademi dünyasında büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Fuat Keyman kimdir?

Prof. Dr. Fuat Keyman, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında Türkiye’nin en saygın akademisyenlerinden biri olarak tanınıyordu. Keyman, yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında doktorasını aldı.

Akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Keyman, 2002 yılına kadar burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde ders verdi. Ardından 2002-2010 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler bölümünde görev yaptı. Fuat Keyman, son olarak Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini yürütüyordu ve uluslararası ilişkiler alanında dersler veriyordu.