ÖSYM duyurdu: 2025 TUS tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihlerinin başladığını duyurdu. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 27 Mayıs'a kadar alınacak.
Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden yapılabilecek
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TUS 1. dönem tercihleri, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.
Tercihler 2025-TUS Kılavuzuna göre yapılacak
Tercihte bulunacak adayların, yerleştirme işlemleriyle ilgili 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.
Kılavuza ve 2025-TUS 1. dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara "osym.gov.tr" üzerinden erişilebiliyor.