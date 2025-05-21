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ÖSYM duyurdu: 2025 TUS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihlerinin başladığını duyurdu. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: 2025 TUS tercihleri başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 27 Mayıs'a kadar alınacak.  

Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden yapılabilecek

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TUS 1. dönem tercihleri, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

Tercihler 2025-TUS Kılavuzuna göre yapılacak

Tercihte bulunacak adayların, yerleştirme işlemleriyle ilgili 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuza ve 2025-TUS 1. dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara "osym.gov.tr" üzerinden erişilebiliyor.

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