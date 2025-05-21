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Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) başvuruları başladı.

Haber Merkezi
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Dikey Geçiş Sınavı başvuruları başladı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Temmuz'da yapılacak sınav için başvurular 2 Haziran'da sona erecek.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2025-DGS başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.

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