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ÖSYM duyurdu: Başvurular başladı

ÖSYM tarafından 23 Şubat'ta yapılacak olan Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular başladı. İşte detaylar...

Haber Merkezi
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ÖSYM duyurdu: Başvurular başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 23 Şubat'ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuruların, 16 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık), 23 Şubat'ta uygulanacak.

Sınava başvurular, 10-16 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2025-Kaymakamlık Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

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