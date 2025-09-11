  1. Ekonomim
ÖSYM duyurdu: Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı

ÖSYM, 2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri fakülteleri için düzenlenecek olan Özel Yetenek Sınavı tercihlerinin başladığını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS kapsamında Spor Bilimleri bölümleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin başladığını açıkladı.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, tercih işlemleri 18 Eylül saat 23.59’a kadar devam edecek.

Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Yerleştirme işleminde 2025-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından, tercihte bulunacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

