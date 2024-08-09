ÖSYM açıkladı: 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.
15 Eylül'de gerçekleşecek olan KPSS Ortaöğretim yani lise sınavı için ÖSYM'den bir duyuru geldi.
Duyuruda, şu ifadeler kullanıldı;
"2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim: Geç Başvuru Süresinin Uzatılmasıhttps://t.co/TTG0HPks1B pic.twitter.com/YDDkBKAsJc— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) August 9, 2024