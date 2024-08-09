  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. ÖSYM açıkladı: 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı
Takip Et

ÖSYM açıkladı: 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ÖSYM açıkladı: 2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı
Takip Et

15 Eylül'de gerçekleşecek olan KPSS Ortaöğretim yani lise sınavı için ÖSYM'den bir duyuru geldi.

Duyuruda, şu ifadeler kullanıldı;

"2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."

Bakan Uraloğlu duyurdu: Instagram her an açılabilirBakan Uraloğlu duyurdu: Instagram her an açılabilirGündem

 

Türk Telekom’un siber güvenlik hizmetlerine uluslararası tescilTürk Telekom’un siber güvenlik hizmetlerine uluslararası tescilŞirket Haberleri

 

Eğitim
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
MEB, 'yaz tatili süresi kısaltılıyor' iddialarını yalanladı
MEB, 'yaz tatili süresi kısaltılıyor' iddialarını yalanladı
YÖK’ten ‘sahte diploma’ uyarısı
YÖK’ten ‘sahte diploma’ uyarısı
LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇ EKRANI 2024 | MEB LGS 2 nakil sonuç öğrenme (meb.gov.tr)
LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇ EKRANI 2024 | MEB LGS 2 nakil sonuç öğrenme (meb.gov.tr)
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları erişime açıldı
KPSS ÖABT sınav soruları ve cevapları erişime açıldı