Türk Telekom’un siber güvenlik hizmetlerine uluslararası tescil

Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezinde yerli ve milli çözümlerle küresel standartlarda güçlü bir siber savunma oluşturmak için çalışmalar yürüten Türk Telekom, bu alandaki başarısını uluslararası sertifikalarla kanıtladı. Kurumsal güvenlik hizmetlerini 2009’dan bu yana her gün geliştiren, kritik altyapılarda yerli ve milli ürün kullanma vizyonu ile yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, küresel standartlara sahip sertifikalı uzman mühendisleriyle müşterilerine 7/24 ve 360 derece hizmet veriyor. IDC (International Data Corporation) tarafından yayınlanan Türkiye Siber Güvenlik Pazar Analizi Raporu'na göre Siber Güvenlik Hizmetleri Kategorisi’nde 3 yıldır üst üste "Pazar Lideri" konumunu sürdüren Türk Telekom, uluslararası sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından üç başlıkta akredite olan ilk kurum oldu.

Üç başlıkla akredite edilen ilk Türk kurumu

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türk Telekom olarak, ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olarak gördüğümüz siber güvenlik alanında küresel standartları karşılamaktan ve Türkiye’de bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz. Yerli ekosistemi destekleyen çalışmalarımızı sürdürürken, ürün ve hizmetlerimizi her geçen gün artan siber ataklara karşı yeniliyoruz. “Kritik altyapılarda yerli ve milli ürün kullanma” vizyonu ile en kritik ve maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi noktasında yatırımlarımız da devam ediyor. Siber güvenlik, veri merkezi ve bulut bilişim gibi çözümlerimizle işletmelerin dijitalleşmesine öncülük ederken, akıllı kent projeleri gibi yenilikçi teknolojileri hayatın içine alıyoruz. Uluslararası bir akreditasyon ve sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından Türkiye’de üç başlıkta akredite edilen ilk kurum olarak, müşterilerimize en yüksek güvenlik seviyesinde hizmet sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türk Telekom, CREST’ten müşterilerine kesintisiz test servisi sunduğu penetration test ve red team (Pen Test) hizmeti, siber olay müdahale ve danışmanlık hizmeti CSIR ve yeni nesil (NextGen) siber güvenlik merkezi ile akredite olarak sertifika aldı. Bu kapsamda Türk Telekom, Blue Team hizmetleri ile Türkiye’de ilk kez uçtan uca servis veren kurum olurken, Türkiye’nin ilk Next Generation Security Operation (NextGen) özelliğine sahip siber güvenlik merkezi olduğunu ve bu servisi verebilen ilk ve tek operatör olduğunu belgeledi.