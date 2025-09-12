SKD Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle SustainHUB Academy’nin 2. dönemi başlıyor

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde yürütülen SustainHUB Academy’nin ikinci eğitim dönemi 20 Ekim’de başlıyor.

İş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne liderlik edecek yeni profesyonelleri yetiştirmeyi hedefleyen programın katılımcıları, güncel sürdürülebilirlik trendlerini keşfetme, iş dünyasındaki önder firmaların sürdürülebilirlik odaklı gerçek vaka analizleriyle deneyim kazanma ve alanında uzman eğitmenlerden doğrudan öğrenme fırsatına sahip olacak.

Altı modülden oluşan hibrit formata sahip programda katılımcılar; sürdürülebilirliğin liderlik ve iletişim boyutunu, yapay zekâ ile uyumunu, döngüsel ekonomiyi, ESG standartlarını, iklim kanunu gibi yeni gündemleri ve bu yeni gündemin hukuki boyutlarını içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi yaşayacak.

Gerçek vaka çalışmaları

Katılımcılar, SKD Türkiye üyesi şirketlerin sürdürülebilirlik liderlerinden bizzat dinleyecekleri güncel vakaları analiz ederek iş dünyasındaki uygulamaları yerinde öğrenecek.

Sürdürülebilirlik liderleriyle temas

Program boyunca iş dünyasının önde gelen yöneticileri ve alanında uzman akademisyenlerle doğrudan etkileşim imkânı sunulacak.

Mentorluk desteği

6 hafta süren programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, SKD Türkiye üyesi şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan mentor havuzundan 1 yıl boyunca bire bir rehberlik alma şansı yakalayacak.

Ediz Günsel: “İklim Kanunu ile birlikte sürdürülebilirlik profesyonellerine yönelik ihtiyaç artacak”

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel, “SustainHUB Academy’nin ikinci dönemine başlarken heyecanımız büyük. Türkiye’de İklim Kanunu’nun yasalaşmasıyla birlikte sürdürülebilirlik alanında dönüşümün ivme kazanacağı bir döneme giriyoruz. Bu dönüşümle birlikte, iş dünyasında güçlü ve yetkin profesyonellere duyulan ihtiyaç daha da artacak. SKD Türkiye olarak, Özyeğin Üniversitesi ile yürüttüğümüz SustainHUB Academy’nin oldukça kapsamlı müfredatı sayesinde, bu ihtiyaca her yönüyle yanıt verecek profesyonellerin yetişmesine katkıda bulunuyoruz. İlk dönemden edindiğimiz deneyim ve olumlu geri bildirimlerden aldığımız güçle, ikinci dönemde programı daha hedef odaklı ve etkileşimli bir yapıda kurgulayarak güçlendirdik. SustainHUB Academy’nin bir eğitim programı olmanın ötesinde, geleceğin sürdürülebilirlik liderlerinin kariyerinde önemli bir durak olacağına inanıyoruz” dedi.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan akademi ile ilgili şunları söyledi:

“Üniversitemizin kuruluşundan beri stratejik önceliklerinden olan sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik araştırmalarda öncü Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM)’i 2009’da ve sürdürülebilir kampüs uygulamalarına öncülük eden Sürdürülebilirlik, Güvenli Yaşam ve Kalite Departmanını 2011’de hayata geçirdik. Times Higher Education’ın (THE), üniversitelerin topluma yaptıkları katkı açısından değerlendirildiği “THE Etki Sıralamaları”nda Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 6 yıl 1. sırada, 2025 sıralamasında ise ilk 3’te yer aldık. Üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının ve yeşil alan oranlarının değerlendirildiği uluslararası 2024 UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda da; 2019’dan itibaren üst üste 6 kez vakıf üniversiteleri arasında 1.’liği elde ettik. 2018’de kurduğumuz Sürdürülebilirlik Platformu ile alandaki uygulamalarımızı paydaşlarımızla paylaşmayı, disiplinler arası araştırmaları teşvik etmeyi ve çok disiplinli bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçladık. Kampüsümüzde faaliyete geçen sürdürülebilirlik politikalarını sürekli iyileştirirken; iş dünyası-kamuoyu-akademi iş birliklerini önemsiyoruz. SKD Türkiye ile hayata geçirdiğimiz SustainHUB Academy, iş dünyasının sürdürülebilir dönüşümüne yön verecek uzmanların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Akademik bilgi ile sektör deneyimini bir araya getiren program, ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasına destek olacak nitelikli profesyoneller yetiştirmek için kritik bir adımdır. Bu kıymetli iş birliği için SKD Türkiye’ye teşekkür ederim.”

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan

Başvurular başladı

SustainHUB Academy’nin sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek ikinci dönemi için başvurular, 10 Ekim’e kadar https://www.sustainhubacademy.com/ adresi üzerinden yapılabilecek.

Programın ilk dönemi büyük ilgi gördü

İş dünyasının sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı sunmak amacıyla tasarlanan SustainHUB’ın ilk dönemi 18 farklı kurumdan 23 seçili katılımcıyla tamamlanmıştı. Bu özel programda katılımcılar Özyeğin Üniversitesi akademisyenleri ile iş dünyasının uzman isimlerinden, sürdürülebilirlik stratejileri, iklim uyumu, liderlik yaklaşımı ve iyi uygulamalar gibi pek çok başlıkta eğitim aldı. Aynı zamanda, Sabancı Holding, Garanti BBVA, Arçelik, Vestel, Boyner Grup, PepsiCo ve Turkcell gibi SKD Türkiye üyesi şirketlerin iyi uygulama örneklerini birlikte analiz etme imkânı buldular.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) hakkında;

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), 2005 yılında 13 özel sektör temsilcisinin öncülüğünde kurulmuş ve sadece kurumsal üyelik kabul eden bir iş dünyası derneğidir. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD - World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan SKD Türkiye, bu iş birliğinin beraberinde getirdiği sürdürülebilirlik birikimini de çalışma grupları faaliyetleri aracılığıyla üyeleriyle ve çeşitli platformlarda paydaşlarıyla paylaşır. Halihazırda, SKD Türkiye çatısı altında, Türkiye’nin GSYH’nin yüzde 25’ini temsil eden ve 1,4 milyon kişiye istihdam sağlayan 14 ana sektör 45 alt sektörden 184 üye şirket bulunuyor.

Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu hakkında;

Stratejisindeki önemli değerlerinden biri ‘sürdürülebilirlik’ olan Özyeğin Üniversitesi; kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ortaya çıkan olumsuz etkileri en aza indirmek için çalışan ve topluma sürdürülebilir bir yaşam biçimi konusunda öncülük eden bir yüksek öğretim kurumu olmayı misyon edinmiştir. Bu misyonu gerçekleştirebilmek ve ortak bir paylaşım zemini yaratabilmek için Özyeğin Üniversitesi, Sürdürebilirlik Platformu'nun temellerini 2017 yılında TÜSİAD ile gerçekleştiriği iş birliği ile Sürdürülebilirlik Kalkınma Forumu ile atmıştır. Platform, sürdürülebilirlik sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek ve küresel amaçlara erişmek için iç ve dış paydaşlar arasında katılımcı köprüler kurmayı amaçlamaktadır. Özyeğin Üniversitesi, etkisi yüksek ve fark yaratan sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları ile, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından 2019’dan bu yana dünyada gerçekleştirilen ve üniversitelerin topluma yaptıkları katkı açısından değerlendirildiği “THE Etki Sıralamaları”nda Türkiye’nin vakıf üniversiteleri arasında 6 yıl 1. sırada yer almıştır; 2025 sıralamasında ise ilk 3'tedir. Özyeğin Üniversitesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarının ve yeşil alan oranlarının değerlendirildiği uluslararası 2024 UI GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda da; 2019’dan bu yana üst üste 6. kez Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 1.’liği elde etti. Dünyadan 1477 üniversitenin değerlendirildiği sıralama sonucunda üniversitem, dünyanın en sürdürülebilir 82. kampüsü olurken, Türkiye’den ilk 100’e giren en genç vakıf üniversitesi unvanını kazandı.