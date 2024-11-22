SON DAKİKA... YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarını açıkladı. YDS​'ye giren adaylar​ https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sınav sonucunu öğrenebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

YDS sonuçları​ nasıl öğrenilir?

ÖSYM tarafından 22 Kasım'da erişime açılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarına adaylar, ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra 3 Kasım'da uygulanan YDS sınav puanını öğrenebilecek.