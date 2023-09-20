TÖDEB ve Marmara Üniversitesi iş birliğinde bir ilk: Fintek Çırağı Programı

TÖDEB ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle yapılacak TÖDEB Fintek Çırağı Programı'nın amacının, genç yetenekleri sektörün gereksinimleriyle buluşturarak Türkiye'nin finansal teknoloji alanındaki potansiyelini güçlendirmek olduğu duyuruldu.

“Bir yıllık çalışma değil”

Program ile ilgili detayları açıklayan TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, programın bir yıllık bir çalışma olmadığını ve süreci başarıyla tamamlayan gençlerin sektörde kendilerine yer bulacağının altını çizdi. "Gençlerimizi bekliyoruz" diyen Başkan Ufuk Bilgetekin "Bu programı oluştururken başvuru yapacak öğrenciler için bilinçli olarak bir bölüm sınırlaması yapmadık. Amacımız farklı bölümlerde okuyup bu alana geçmek isteyen gençlerimizi de bu eğitime almak, TÖDEB üyelerince seçilmiş branşlarla alakalı staj yaptırmak. Bütün bu süreçlerinde ardından da onları iş sahibi yapıp, sektörümüze kazandırmak” ifadelerini kullandı.