Türkiye, eğitim enflasyonunda Avrupa şampiyonu!

CNBC-e'nin haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında TÜFE'de fiyatı en çok artan harcama grubu yüzde 91,6 ile eğitim oldu.

Veliler, artan eğitim fiyatları nedeniyle şikayetçi. Çözüm platformu Şikayetvar'ın raporuna göre özel okullardaki fahiş fiyat artışları, eğitim ücretleri dışında kitap, kıyafet ve yemek gibi ek hizmetler için yüksek meblağlar talep edilmesinin en çok şikayet gelen konular arasında yer aldı.

Peki Avrupa ülkelerinde eğitim fiyatları ne durumda? Eğitim enflasyonunun en yüksek olduğu ülke hangisi? Türkiye'de eğitim fiyatları son beş senede nasıl değişti?

Türkiye, eğitim enflasyonunda Avrupa'yı 10'a katladı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ve İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Avrupa'da 2024 yılında eğitim enflasyonu ortalama yüzde 5 olarak gerçekleşti. 34 ülkenin yer aldığı verilerde eğitim ücretleri sadece 2 ülkede düşüş yaşadı. Türkiye ise eğitim ücretlerini en çok yükseldiği ülke konumunda.

Türkiye'de eğitim ücreti 2024 yılında yüzde 91,6 arttı

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında TÜFE'de fiyatı en çok artan harcama grubu yüzde 91,6 ile eğitim oldu. Türkiye, bu alanda Avrupa'da en yakın rakibi Hollanda'yı neredeyse 10'a katlamış durumda. Bu durum, Türk ailelerin eğitim harcamalarında ciddi bir yükle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

TÜİK'in enflasyon raporlarına bakıldığında, eğitim ücretleri son 5 yılda istikrarlı bir şekilde artıyor. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı 2020 yılında eğitim ücretleri yüzde 6,84 artış yaşarken, bu oran 2021 yılında yüzde 17,23 olarak gerçekleşti. Eğitim ücretlerinin asıl yükseldiği sene ise 2023 oldu. 2022 yılında yüzde 37,27 olarak gerçekleşirken, ücretler 2023 yılında yüzde 82,06 oranında yükseldi.

Eğitim enflasyonunun en yüksek olduğu AB ülkesi Hollanda

Eurostat'ın verilerine göre 2024'te eğitim enflasyonunun en çok yükseldiği ülke Hollanda oldu. Avrupa'da ekonomisi güçlü ülkeler arasında yer alan Hollanda'da eğitim fiyatları söz konusu dönemde yüzde 12,2 oranında artış gösterdi. Bu alanda Hollanda'nın hemen ardından yüzde 11,3 ile Çekya takip ediyor.

Listenin 4. sırasında yüzde 10 ile Slovenya Romanya yer alıyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından milyonlarca Ukrayna vatandaşına kapısını açan Polonya ve Baltık ülkesi Litvanya yüzde 7,4 ile listenin 6. sırasında yer alıyor. Avrupa'nın en güçlü ekonomisi Almanya'da ise eğitim enflasyonu yüzde 5 olarak gerçekleşti.

Eğitim ücretleri sadece 2 ülkede düştü

Eurostat'ın verilerine göre Avrupa'da eğitim ücretleri sadece 2 ülkede düşüş gösterdi. İskandinav ülkesi İzlanda'da eğitim enflasyonu 2024 yılında yüzde -5,6 olarak gerçekleşti. Kuzey ülkesinde 2024 yılındaki enflasyon ise yüzde 4,8 olarak açıklanmıştı. Bu alanda İzlanda'nın hemen ardından bir diğer İskandinav ülkesi İsveç geldi. İsveç'te yıllık eğitim enflasyonu yüzde -0,4 oldu.