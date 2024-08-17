Türkiye, yüksek eğitimde Avrupa'da sonuncu oldu

Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), Avrupa genelinde eğitim seviyelerine yönelik bir istatistik yayımladı.

Avrupa Birliği'nde (AB) ya da AB’ye aday ülkelerde 25-74 yaş arası yetişkinliklerin eğitim seviyelerini gösteren istatistikte İskandinav ve Baltık ülkelerinde yükseköğretim mezunlarının oranı AB ortalamasının üzerinde olurken, Türkiye, yüzde 61,8 ile düşük eğitimli nüfusun açık ara en yüksek olduğu ülke olarak görüldü.

Euronews’ten Servet Yanatma haberine göre, istatistikte eğitim seviyeleri üç kategoriye ayrıldı. İlk kategori "düşük seviye" okul öncesi, ilköğretim ve alt ortaöğretim olurken, ikinci kategori "orta seviye" olarak lise ve lise sonrası yükseköğretim dışı eğitim ve "yüksek seviye" de yükseköğretim olarak görüldü.

İskandinav ve Baltık ülkeleri başı çekiyor

İrlanda yüzde 49,8 yükseköğretim mezunlarıyla ilk sırada gelirken, Lüksemburg yüzde 49,5 ile ikinci sıra ve onun İsveç ve Norveç takip ediyor.

Türkiye'de yükseköğrenim mezun oranı yüzde 20,6 olurken, Türkiye’den daha düşük eğitim oranına sahip olarak, onu takip eden İtalya yüzde 18,5, sıranın en altında ise Romanya yüzde 17,4 ile yer alıyor.

Birleşik Krallık'ta 25-74 yaş arası nüfusun yüzde 43,5'i yüksek öğrenim görmüş kişilerden oluşuyorken, bu oran AB'nin "Dört Büyük" olarak adlandırılan ülkelerinin üzerinde yer alıyor. Bu ülkeler arasında Fransa yüzde 38,2 en yüksek paya sahip, onu yüzde 38 ile İspanya ve yüzde 31,5 ile Almanya takip ediyor.

Mesleki yönlendirme birçok ülkede önemli rol oynuyor

Genel ve mesleki yönelimden oluşan orta eğitim düzeyinin ayrıntılarına bakıldığında, mesleki eğitimin payının birçok ülkede oldukça yüksek olduğu görülürken, Çekya yüzde 63,9, Polonya yüzde 52,2 ve Almanya yüzde 47,4 ile orta eğitim düzeyinde mesleki yönelime sahip kişilerin payında yüzde 45'in üzerinde kalıyor.

Türkiye 36,2 oranı ile Avrupa Birliği hedefinin (yüzde 45) altında kalıyor.

Gençler daha yüksek eğitim seviyelerine ulaşıyor

Yükseköğretim mezunlarının payı Avrupa genelinde genç nüfus arasında önemli ölçüde artıyor. Bu durum, ülkelerin son yıllarda eğitim düzeylerindeki gelişmeleri de göstermesi açısından önemli oluyor.

Kadınlar erkeklerden daha eğitimli

35 Avrupa ülkesinde, 25-34 yaş arası kadınların yükseköğrenim görme oranı erkeklerden daha yüksek olurken, 2022 yılında ortalamada yükseköğrenim görmüş kadınların oranı yüzde 47,6, erkeklerin oranı yüzde 36,5 oluyor.

Finlandiya hariç, İskandinav ve Baltık ülkelerinde cinsiyetler arasındaki fark kadınlar lehine önemli ölçüde daha yüksek olurken, en yüksek fark yüzde 25,4 ile İzlanda'da görülüyor. Slovenya'da 23,8 puan ve Slovakya'da da 22,8 puanlık fark göze çarpıyor.

Türkiye’de fark 1,3 puan ile yükseköğretim derecesine sahip kadın ve erkeklerin paylarının birbirine çok yakın olduğunu gösteriyor.

Yüksek eğitimli nüfus oranı artıyor

AB'de 25-74 yaş arası yükseköğrenim görmüş kişilerin oranı sürekli olarak artarken, bu oran 2004 yılında yüzde 19,1 ‘dan 2022 yılında yüzde 31,8'e yükseldi.

Hayat boyu öğrenme: Yetişkin eğitimi

İnsanların becerilerini güncellemeleri gerekebileceğinden yaşam boyu öğrenme de büyük önem taşıyor. Bu, yetişkinler için eğitim ve öğretime katılım olarak da biliniyor.

Eurostat'a göre, yaşam boyu öğrenme, örgün, yaygın veya gayri resmi eğitim faaliyetlerini içeren veride, işgücü piyasasında dijitalleşme ve otomasyon gibi önemli unsurlar da öne çıkıyor.

2022 yılında, AB'de 25-64 yaş aralığında olup son 4 hafta içerisinde eğitim veya öğretime katılmış kişilerin oranı yüzde 11,9 olurken, bu oran Bulgaristan'da yüzde 1,7 ve İsveç'te yüzde 36,2 arasında değişiyor.

İskandinav ülkelerinde yetişkin öğrenimi oranı yüksekken, Balkan ülkeleri AB ortalamasına kıyasla önemli ölçüde daha düşük paylara sahip olduğu görülüyor.