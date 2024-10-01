Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime ara verildi
Bartın'da olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle çarşamba günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilirken, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.
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Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim 2024 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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