Yabancı uyruklu öğrenci sayısı 1 milyona dayandı

CHP Niğde Milletvekili Gürer, yabancı uyruklu öğrenci sayısının 1 milyona dayanmasını; "her 15 öğrenciden biri yabancı uyruklu" olarak yorumladı.

Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı istikrarlı bir şekilde atrıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin verilerin bir önceki soru önergesinde dönemin Milli Eğiti Bakanı eğitim çağında 1 milyon 272 bin 691 (5-17 yaş) yabancı uyruklu nüfus bulunduğunu ve bu nüfusun 839 bin 735'inin öğrenci olduğunu belirtmişti. Okullaşamayan 432 bin 956 geçici koruma altındaki öğrencilerin okullara kayıt sürecinin devam ettiğini açıklamıştı.

Gürer'in bu yıl yinelediği soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısının 188 bin 960 olduğunu açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, bu yıl kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerden 163 bin 73'ünün Suriye, 7 bin 197'sinin ise Afganistan uyruklu öğrenciler olduğunu belirtti.

432 BİNİ İLKOKULLARDA

Milli Eğitim Bakanı Tekin “2023-2024 eğitim-öğretim yılında anaokulu kademesinde 64 bin 232, ilkokul kademesinde 432 bin 754, ortaokul kademesinde 349 bin 111, lise kademesinde 152 bin 470 olmak üzere toplam 998 bin 567 yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktadır” açıklaması yaptı.

PİKTES ÖĞRETMENLERİ İÇİN KADRO İSTEDİ

CHP milletvekili Gürer ayrıca, Suriyeli sığınmacıların eğitimi kapsamında PİKTES projesi ile öğretmen görevlendirildiğini bu öğretmenlerin uygulamada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmalarına karşın kadrolu öğretmen sayılmadığına da dikkati çekti. Gürer, proje öğretmeni sayılan ve 5 yıldır görev yapan öğretmenlikle ilgili her konuma sahip bu öğretmenlere de öğretmen kadrosu verilmesi gerektiğini belirtti.