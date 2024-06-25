YÖK’ten ‘ikinci üniversite’ye yaş ayarı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi’nin rektörlüklerine “sınavsız ikinci üniversite” konulu gönderilen yazıda 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite olarak yapılacak kayıt işlemleriyle ilgili yeni karar paylaşıldı.

Buna göre, yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları “ikinci üniversite” olarak kayıt yaptırabilecek.

Açıköğretim programlarına, bir üniversiteden mezun olmuş ya da halihazırda üniversite öğrencisi olanlar herhangi bir sınava girmeden, şartsız başvuru yapabiliyordu.