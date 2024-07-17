YÖK'ten öğrencilere ücret uyarısı geldi!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih döneminin başlangıcı öncesinde Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim ücretleri konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle öğrencilerin tercihlerinde ve sonraki yıllarda da kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edip etmeme konusunda göz önünde bulundurdukları kriterlerden başta geleni öğrenim ücretleri geliyor.

Devlet üniversitelerinde katkı payı alınmıyor

Bilindiği üzere devlet üniversitelerinde 2011-2012 Akademik Yılından beri birinci öğretimdeki öğrencilerden katkı payı alınmıyor. Yine bilindiği gibi vakıf yükseköğretim kurumları kazanç amacına yönelik kurulamaz.

Ücret uyarısı geldi

Adayların kaydolacakları programın tamamlanma süresi boyunca yaklaşık güncellenme oranları ile öğrenim ücretlerini bilmek istemeleri, sürpriz veya beklenmedik bir ücret değişikliği ile karşılaşmak istememeleri son derece haklı ve meşru bir taleptir.

YÖK'ten yazı gönderildi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla vakıf yükseköğretim kurumlarına yazı gönderildi.

Buna göre, Yükseköğretim Kurulu 10.07.2024 tarihli toplantısında vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ücretlerini belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat etmelerine karar verdi:

“1) Ücretlerin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmesi,

2) Ücretlerin tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi,

3) İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim-öğretim ücreti artış oranlarının aşılmaması ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) on iki aylık ortalama oranın esas alınması ve bu kapsamdaki güncellemelerin resmi internet sitelerinden duyurulması,

4) Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmamaları

5) İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla gönderilen yazıda vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin eğitim öğretim ücretlerini Yükseköğretim Kurulunun bu kararı doğrultusunda belirlemeleri istendi.