Yusuf Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geliyor

Son şekli verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

4 madde yer alıyor

NTV'nin haberine göre bakanlık bürokratları düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

Okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.

Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

Tutuksuz yargılanma yolu kapanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Tüm meslek gruplarında şiddetin her türlüsüyle mücadelenin kararlılıklar sürdürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, "AK Parti Meclis grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir." demişti.

Yılmaz, taslağın eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak, bu kişilere tutuksuz yargılanma yolunu kapattığını açıklamıştı.

Cevdet Yılmaz, "Taslak, eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, Bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor." ifadelerini kullandı.

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