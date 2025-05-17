10 kişiden 7’sine göre ekonomi kötüye gidiyor!

İstanbul Ekonomi Araştırma ve Danışmanlık tarafından hazırlanan aylık Türkiye Raporu Mayıs verileri açıklandı.

Ekonominin iyi olduğunu düşünenler azalırken, kötü olduğunu düşünenlerin arttığı görüldü.

Geçen aya göre ekonomiye yönelik olumsuz değerlendirmelerde 2 puanlık bir artış yaşanırken, katılımcıların yüzde 71’i mayıs ayında ekonominin güncel gidişatının “çok kötü/ kötü” olduğu yorumunu yaptı. “Ne iyi ne kötü” diyenler yüzde 16’da sabit kalırken, katılımcıların yüzde 13’ü ekonominin iyi/çok iyi olduğunu düşünüyor.

Ekonomi değerlendirmesinde yaş gruplarına bakıldığında, 35-54 yaş aralığındaki katılımcıların ekonomiye dair olumsuz değerlendirmede bulunma oranı yüzde 57 olurken, aynı oran gençlerde yüzde 68 oldu. 55 yaş ve üzeri katılımcılarda ise yüzde 64 oldu.

Ekonomi değerlendirmesinde eğitim seviyesine göre yanıtlara bakıldığında en büyük değişim ilköğretim ve altı eğitim düzeyinde yaşandı. Mayıs 2023’te ilköğretim ve altı eğitim düzeyindeki katılımcılar arasında ekonominin güncel durumunu “Çok kötü/Kötü” olduğunu ifade edenlerin toplamı %54 olurken, Mayıs 2025’te bu oran yüzde 69’a yükseldi. Geçtiğimiz aya göre ilköğretim ve altı eğitim seviyesi ile yüksekokul ve üzeri eğitim seviyesinde olumsuz değerlendirmelerin oranı artarken lise seviyesinde düşüş yaşandı.

Beklentiler ne durumda?

Katılımcıların yarısından fazlası ekonominin geleceği konusunda karamsar göründü. Ekonominin geleceğine karamsar yaklaşanların oranı mart ayından bu yana 4 puan arttı. Katılımcıların %53’ü ekonominin 1 yıl sonra daha kötü veya çok daha kötü olacağını düşünüyor. Katılımcıların%26’sı ekonomik gidişatın değişmeyeceğini düşünürken%21’i ise iyileşme yaşanacağını ifade ediyor.

Enflasyon beklentilerinin gerilediği görüldü. Katılımcılar gelecek yıl enflasyonun yüzde 61 seviyelerinde olacağını öngördü.

Geçinebiliyor musunuz?

Katılımcıların geçinme durumlarında “gelirim giderimi karşılamadı” diyenler çoğunlukta olurken, kadın katılımcılar erkeklerden daha çok bu yanıta yöneldi. 25-34 yaş grubu haricindeki tüm yaş gruplarında katılımcıların yarısından fazlası gelirinin giderlerini karşılamadığı yanıtını verdi. Bu yanıtı verenlerin en yüksek olduğu grup ise yüzde 54 ile 45-54 yaş aralığındakiler oldu.

“Gelirim giderimi karşılamadı” yanıtını verenlerin oranının en yüksek olduğu grup %66 ile işsizler olurken, bu oranı %64 ile yevmiyeli çalışanlar takip etti. Yaklaşık her 3 emekli, çalışmayıp iş aramayan ve devlet memuru katılımcıdan 1’i “Geçtiğimiz ay gelirim giderimi ucu ucuna karşıladı” yanıtını verdi. “Geçtiğimiz ay gelirim giderlerimi fazlasıyla karşıladı” yanıtını verenlerin en yüksek olduğu istihdam grubu ise %17 ile devlet memurları oldu.