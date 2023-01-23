10 milyar dolarlık hedef için endüstriyel orman şart

LEYLA İLHAN / İSTANBUL

Mobilyacılar dünya pazarından aldığı yüzde 2’lik payı 2030’a kadar yüzde 5’e çıkararak dünyanın en büyük beşinci oyuncusu olmayı hedefliyor. Mobilyacılar, bu hedefi yakalamak için Türkiye’nin endüstriyel ormana geçmesini bekliyor. Hâlihazırda hammadde olarak dünyanın en pahalı odununu aldıklarını öne süren sektör temsilcileri, Orman Genel Müdürlüğü’nün mevcutta 20 yıl olan orman yetiştirme süresini 10 yıla indirmesi halinde daha uygun fiyata odun alabileceklerini ve hedeflerini daha rahat yakalayacaklarını belirtiyor.

“Ağaç yaşını 20’den 10’a çekmeliyiz”

Konuyla ilgili EKONOMİ gazetesine açıklamada bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye’nin, Kanada ve Doğu Avrupa’daki gibi bir orman varlığına sahip olmasa da ormancılık alanında bu ülkelerden alacağı dersler olduğunu söyledi.

“Örneğin Orman Genel Müdürlüğü’nü bağlayan bazı hususlar var. Ormanın verimliliği konusunda, mesela anayasa değişikliği yapılabilir” diyen Güleç şöyle devam etti: “Ormancılıkta sürdürülebilirlik ve endüstriyel ormanları tartışmamız lazım. Çünkü biz 20 yılda bir ağaç üreterek dünya pazarından pay alamayız. Türkiye şartlarında bu süreyi 10 yıl ortalamasına getirmemiz gerekiyor. Dünyada önemli bir ihracatçı olan Vietnam gibi bazı ülkeler bu süreyi 7 yılla düşürdüler. Eğer yetiştirme süremizi 10 yıla indirebilirsek dünyanın en pahalı odununu kullanmamış oluruz. O zaman kullandığımız bütün hammadde ucuzlayacak ve yerine daha çok orman gelişen bir ülke olacağız.”

“2 katı odun gerekecek”

Bu yıl için 6 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini söyleyen Güleç, “Eğer 7 yıl sonra 10 milyar dolarlık bir ihracat yapacaksak, şu anki odunun 2 katı gibi bir üretim rakamına ulaşmamız lazım. Yani 30 bin metreküpü 60 bin metreküpe çıkarmak gerek” dedi

Konuyla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü ve bakanlığın büyük çalışmaları olduğunu da ifade eden Ahmet Güleç şöyle devam etti: “İnanıyorum ki süreç daha fazla hızlanmış olur. Orman Genel Müdürlüğü Türkiye’nin şartlarına hangi ağaç uyuyorsa onları dikelebilir. Bunu dönemsel olarak yapıyor ve daha çok yapması lazım. Çünkü bu, mobilyacılar olarak bizlerin yapabileceği bir şey değil.”

“Odun fiyatları sektörün yönünü değiştiriyor”

Genel olarak odun fiyatlarının sektörün yönünü değiştiren ve ithalat ile ihracatı doğrudan etkileyen bir unsur olduğunu belirten Türkiye Mobilya Sanayiciler Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı da, fiyatlara sürekli zam gelmesinin üreticiyi etkileyerek satış fiyatlarına yansıdığını söyledi. Bu durumun doğrudan yurtiçi piyasa hareketliliğini de olumsuz etkilediğini belirten Balcı, “O nedenle odun fiyatlarını aşağı çekmek, zamları önlemek adına yapılan önemli bir hareket olacak” açıklamasını yaptı.

“Oduna zam gelmezse mobilya fiyatları sabit kalır” “Oduna zam gelmezse mobilya fiyatları sabit kalır”

Hammaddeyi sabit fiyat yerine iki şekilde satın aldıklarını belirten Ahmet Güleç, “Bir orman köylüsüne verilen anayasadan kaynaklı haklar ile satın alma yapıyoruz, bir de muhammen bedelleri belirlenip ihale usulüyle alım yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü muhammen bedellerine ciddi bir zam yaparsa, arz az ve talep çoksa otomatikman 1 lira olan iş 3-4 lira oluyor ki; 7 liraya çıktığı dönemler de oluyor” dedi. “Türkiye’nin ve sektörün en büyük mücadelesinin enflasyonla olduğunu söyleyen Güleç, “Bizim de enflasyonu düşürmemiz lazım. Orman Genel Müdürlüğü’nün zam yapmamasını bekliyoruz ki; inşallah öyle olacak. Zam gelmezse mobilya fiyatları da sabit kalmış olur” diye konuştu.