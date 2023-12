10 yıldır zirvedeydi: Türk yapımı Royal Match Candy Crush'ı tahtından etti

Takip Et

Online istatistik portalı Statista verilerinden derlediği bilgiye göre, Temmuz 2023'te gelire göre dünyada en popüler bulmaca oyunu uygulamaları belirlendi. Buna göre, İstanbul merkezli Dream Games'in "Royal Match" oyunu 82,62 milyon dolarla dünyada en yüksek gelire sahip oyun unvanını kazandı. 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle Türkiye'nin ilk unicornlarından olan Dream Games, 200 kişilik ekibiyle bu yıl gelirini ikiye katlamış oldu.

Royal Match, tüm dünyada en çok indirilen ve 10 yıldır zirvede olan 76,13 milyon dolarlık Candy Crush Saga'yı böylece tahtından indirdi. Bunları Playrix'in 51,78 milyon dolarlık Gardenscapes, 35,56 milyon dolarlık Homescapes ve 27,67 milyon dolarlık Fishdom oyunları takip etti. Listenin 6. sırasında GungHo'nun 22,02 milyon dolarlık Puzzle and Dragons oyunu yer aldı. Candy Crush Soda Saga ise 19,38 milyon dolarla yedinci sırada geldi. Empires and Puzzles: Match-3RPG 15,23 milyon dolarla listenin 8'inci sırasında, Triple Match 3D ise 12,2 milyon dolarla 10. sırasında yer buldu. İlk yerli unicorn olan ve 2020'de hisselerini ABD'li Zynga'ya satan Peak Games'in "Toon Blast" oyununun ise 14,12 milyon dolarla listenin 9. sırasında yer aldığı görüldü.

En fazla kazanan ve indirilen ücretsiz puzzle oyunu

Royal Match, temmuzda dünya genelinde hem Google Play hem de App Store'da 16 milyon ile en fazla indirilen ücretsiz bulmaca oyunu unvanını da kazandı. Candy Crush Saga ise 13,8 milyon defa indirilerek listenin ikinci sırasında yer aldı. Temmuz 2023 itibarıyla gelire göre dünyada en popüler bulmaca oyunları şöyle sıralandı:

Oyun adı Geliri (milyon dolar) Royal Match 82,62 Candy Crush Saga 76,13 Gardenscapes 51,78 Homescapes 35,56 Fishdom 27,67 Puzzle&Dragons 22,02 Candy Crush Soda Saga 19,38 Empire and Puzzles: Match-3RPG 15,23 Toon Blast 14,12 Triple Match 3D 12,2



Bakan Kacır: Tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda ilk Turcorn'lardan Dream Games'in oyunu "Royal Match"in geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını belirtti. Kacır, İngiliz Financial Times gazetesinin konuya ilişkin haberine atıfta bulunarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir Türk teknoloji girişimi olan Dream Games'in 'Royal Match' oyununun geçen aylarda tüm dünyada en yüksek gelir elde eden mobil oyun olmayı başardığını, 2021'de 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk unicornlarımızdan yani Turcorn'larımızdan olan Dream Games'in 200 kişilik ekibiyle, bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara yükselttiğini, Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydunuz?"

🇹🇷 Bir Türk teknoloji girişimi olan @DreamGames’in “#RoyalMatch” oyununun geçtiğimiz aylarda TÜM DÜNYADA EN YÜKSEK GELİR ELDE EDEN MOBİL OYUN olmayı başardığını,



🚀 2021 yılında 2,75 milyar dolar değerlemeyle ilk #unicorn’larımızdan -yani #Turcorn’larımızdan- olan Dream Games’in… pic.twitter.com/iuSVCUC9Hk — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 25, 2023

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Apple ve Google'ın online uygulama mağazalarında yapılan harcamaları raporlayan araştırma şirketi Data.ai'nin verilerinin, en çok ciro yapan firmanın Türk teknoloji girişimi Dream Games'in Royal Match adlı oyunu olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

FT: Candy Crush'ı tahtından etti

Açıklamada, İngiliz gazetenin "Candy Crush'ı tahtından etti" başlığıyla kullandığı habere ilişkin "İstanbul'da küçük bir ekip tarafından kurulan oyun firmasının Microsoft'un sahip olduğu Candy Crush gibi birçok oyunu gölgede bıraktığına" yönelik ifadeye yer verildi.

Söz konusu gazetede "Türk şirketinin kısa vadeli para kazanmaya çalışan diğer şirketler gibi olmadığı, küçük ekibinin sürekli mobil oyunu daha iyi hale getirmek için çabaladığı" bilgisinin yer aldığı kaydedilen açıklamada, Dream Games Üst Yöneticisi (CEO) Soner Aydemir'in, ekibiyle daha önce kurduğu Peak Games'i dünya oyun devlerinden Zynga'ya sattıktan sonra bu şirketi kurdukları hatırlatıldı.