“10,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım iyi bir performans”

Hüsniye GÜNGÖR / İSTANBUL

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) tarafından düzenlenen Türkiye-ABD İş Zirvesi’nin açılışında konuşan Dağlıoğlu 2021’de 14 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu, ilk 10 ayda ise yaklaşık 10.6 milyar dolar yatırım gerçekleştiğini hatırlattı. 2022’nin ilk 10 ayındaki 10.3. milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişinin geçen yılın ilk 10 ayındaki rakamın yüzde 3 altında olduğunu belirten Dağlıoğlu “UNCTAD bu yılın ikinci çeyreğindeki yatırımların ilk çeyreğe göre yüzde 30 azaldığını öngörüyor öncü göstergelerle. Üçüncü ve dördüncü çeyrekler için de aynı trendin devam edeceğini düşünüyor. Bu anlamda ülkemizin ilk 10 aydaki uluslararası yatırım çekme performansı daralan bir pazarda iyi bir performans olarak değerlendiriyoruz. Sene sonunda geçen yılla aynı yatırımı çekmiş olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

AmCham Yönetim Kurulu Başkanı ve Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise bu yıl ilk kez düzenledikleri zirvenin bir tekamüle işaret ettiğini belirterek “Am- Cham olarak 2004’ten beri gala yapıyorduk. Son üç yıldır bu galaya bir ödül töreni ekledik. I AmChamPion Awards, 30 başvurudan 100’leri geçen başvurunun yapıldığı bir noktaya geldi. Buna bir de zirve ekleyerek sadece geceyi değil günü de Türk-Amerikan işbirliği ile ilgili tartışmalara ayıralım istedik” dedi.

“F16’lar ikili ticaret hacmini dengeleyecek”

2020 başında belirledikleri ‘AmCham Türkiye, ülkeyi global pazarlara taşıyan bir güçtür’ mottosunu üç alanla desteklediklerini söyleyen Turnaoğlu “Birincisi üyelerimizin gerçekleştirdiği yatırım, istihdam ve ihracat. İkincisi üyelerimiz yerel iş otaklarını global pazarlara ihracat üzerinden taşıyor. Üçüncü olarak da iş yapış standartlarını geliştiren Amerikan şirketlerinin sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık gibi alanlardaki yüksek standartları Türkiye’deki diğer iş ortaklarına yayması. Bu sayede Türk şirketleri de global pazarlarda yarışabiliyor. Bu mottomuzu hayata geçirmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

İkili ticaret hacmi ile ilgili de bilgi veren Turnaoğlu savaş sebebiyle dünyada ticaret hacimleri azalırken Türkiye-Amerika ticaret hacminin 2022’nin ilk 10 ayında yüzde 28’lik bir artış göstererek 28 milyar dolara ulaştığını, yılı 35 milyar dolar ile kapatabileceğimizi söyledi. Turnaoğlu “Son üç yılda geldiğimiz seviye, ilk bakışta gerçekçi görünmeyen 100 milyar doların ulaşılabilir bir hedef olduğunu da gösteriyor” dedi. Bunun Türkiye açısından dengeli ve sağlıklı bir ticaret dengesi olduğunun altını çizen Turnaoğlu “Türkiye’nin ABD’den 12 milyar dolar ithalatı var, 16 milyar dolar da ihracat yapıyor. Eğer F 16’lar gerçekleşirse bu oran dengelenecek gibi geliyor bana. Bunun artması da için iki hükümet kadar iş dünyası da çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İki yeni AmCham projesinin ilk çıktıları paylaşıldı İki ülkenin ticaret ilişkisinin 200 yıla ulaşan bir geçmişi olduğunu söyleyen Tankut Turnaoğlu “İlk ticari anlaşmayı 1830’da yapmış iki ülke, ilk büyükelçi 1831’de atanmış ülkemize. Biz bunu da projelendirdik ve ilk çıktılarını bu akşam paylaştığımız çalışma Doktor Nurcan Yurdakul liderliğindeki tarihçi ekibiyle sürdürülüyor. Dünyada çok önemli pozisyonlarda olan bin 500 Türk’ü iki senedir sponsorlarımızın desteğiyle Global Türkler adı altında bir network haline getirdik. Onlarla anket yaparak yetkinliklerle o noktaya geldiklerini ortaya çıkardık. İlk çıktılarını bu akyam paylaştığımız bu çalışmanın detayları da yakında açıklanacak” dedi.

“Ticari ilişkimizden daha büyük bir iş birliği alanı yok”

Kasım ayı itibariyle yeni ABD İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Julie A. Eadeh ilk kez iş dünyasına seslendiği konuşmasında şunları söyledi: “Türk ekonomisinin el değmemiş çok büyük bir potansiyel barındırdığına inanıyoruz. Canlı ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmek için önde gelen geleneksel şirketlerle ortaklık yaparken, burada faaliyet gösteren ABD işletmelerini desteklemeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. Muhtemelen ticari ilişkimizden daha büyük devam eden bir iş birliği alanı yoktur ve bunu desteklemeye devam edeceğiz.”