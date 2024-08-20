12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı
12 şirketin Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı.
20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.
32 bin 638 sayılı Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar yer aldı.
Cumhurbaşkanı Kararı'na göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.
Hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak şirketler şöyle:
Koza-İpek Holding Anonim Şirketi
İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi
Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi
ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi
ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi
ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi
REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi
Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi
Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi
Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi
Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi
Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi