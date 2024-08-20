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12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı

12 şirketin Hazine’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı.

İHA
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12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı
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20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.

32 bin 638 sayılı Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine'ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı.

Hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarılacak şirketler şöyle:

Koza-İpek Holding Anonim Şirketi

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi

ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi

ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi

ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi

Ipek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi

Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi

Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi

 

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