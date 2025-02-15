2007’den bu yana ABD’de ve Türkiye’de iPhone enflasyonu!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Apple, 2007 yılında ilk iPhone modelini tanıttığında dünyada telefon ve teknoloji alanında yeni çağ başlatmıştı. Günümüzde ayrılmaz bir parçamız haline gelen akıllı telefonların ilk örneklerinden olan iPhone, o günden bu yana her yıl yeni model ya da modeller piyasa sürdü.

2014 yılından bu yana Türkiye’de de kendi satış mağazası bulunan telefonların fiyatları, vergiler kaynaklı ABD’den yüksek olmasıyla ünlü olurken, kurlardaki değişim ve enflasyonla da kendi enflasyonunu yarattı.

iPhone fiyatları

2007 yılında ilk iPhone 2G teknolojisine sahip olurken, 499 dolara satışa çıktı. Dolar enflasyonuyla bakıldığında ilk telefonun fiyatı günümüzde 783 dolara karşılık geliyor. 3G teknolojisine geçildiğinde yaklaşık 7 yıl boyunca 199 dolar fiyatla satıldı.

Türkiye’de ilk yıllarda telekomünikasyon operatörlerinin belirlediği fiyatlarla Türkiye’ye gelen telefonlar, 2014 yılından bu yana da kendi mağazalarında da satılıyor.

Türkiye’de fiyat farkı

Günümüzde 2024 yılında piyasaya sürülen iPhone 16 modelleri son sürüm olarak görülürken, ABD’deki satış fiyatıyla Türkiye’deki satış fiyatı arasında; ortalama dolar kuruna göre fark yaklaşık 2 katı oluyor. ABD’de 1.199 dolara (güncel kurla 43 bin 431 TL’ye) satılan iPhone 16 Pro Max modeli Türkiye’de 99 bin 999 TL’ye satılıyor.

2008 yılından bu yana ABD ve Türkiye fiyatlarındaki değişim de bu açıdan bakıldığında farklı bir trend izliyor. ABD’de dolar kuru, Türkiye’de TL bazından satış fiyatları şu şekilde görünüyor:

Modelin çıktığı yıldaki ortalama kur ile ABD’deki fiyatların TL’ye çevrilmesiyle Türkiye’deki satış fiyatları TL bazında karşılaştırıldığında ise farkın özellikle 2018 yılındaki kur ataklarının ardından açıldığı görülüyor.

Asgari ücretin iPhone karşısında değişimi

Modellerin Türkiye’de satış fiyatları ile asgari ücret karşılaştırıldığında; yaklaşık 2 asgari ücretle 2008 yılında çıkan iPhone 3G alınabilirken, 2022 yılında çıkan iPhone 14 Pro Max yaklaşık 9,5 asgari ücret ediyor.

2024 yılında çıkan 16 Pro Max ise 6 asgari ücrete yakın bir değerle satışa çıkmış görünüyor.