Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2024 te ehliyet alacaklara dikkat ! Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatlarını belirlendi. Bazı vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında zam yapıldı. 2024 Ehliyet fiyatları ne kadar , işte o rakamlar..

Ehliyet fiyatları

Ehliyet fiyatları 2024 yılında da her yıl olduğu gibi güncellendi. Harç ücretleri, ehliyet türlerine göre değişen tutarlardır. Ehliyetler M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.

2024 te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,40 TL ye yükselecek. Bu fiyat B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3.945,40 TL ,B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı sürücü belgesi harçlarında ise 6.583,50 TL olarak uygulanacak.