2024 Elektrik tüketim desteği ne kadar?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere elektrik tüketim desteği yapılmaktadır.Peki 2024 elektrik tüketim desteği 130 TL ve 260 TL arasında verilmektedir. Elektrik tüketim desteği nedir? Elektrik tüketim desteğinden kimler faydalanabilir? İşte merak edilen soruların detayları...

Elektrik tüketim desteği programı 2'ye ayrılmaktadır;

- Asgari Elektrik Tüketim Desteği; 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır.

- Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği: Kronik hastalığı bulunan ve cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı sebeniyle cihaza bağımlı olan hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır.

• Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp, hak sahiplerinin Kimlik Belgesi ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmeleri yeterlidir.

• Tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için hak sahibi ya da fayda sahibinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurusu gerekmektedir.

Elektrik tüketim desteğiden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen tıbbi cihaz elektrik sarf desteği bileşeni için, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan ve evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan haneler faydalanabilmektedir.

2024 Elektrik tüketim desteği hanede yaşayan kişi sayısı ve elektrik tüketim miktarına göre 130 TL ve 260 TL arasında aylık ödeme desteği verilmektedir.

• 1 – 2 Kişilik Haneler (75 kWh): 130,09 TL

• 3 Kişilik Haneler (100 kWh): 173.46 TL

• 4 Kişilik Haneler (125 kWh): 216,82 TL

• 5 ve Daha Fazla Kişilik Haneler (150 kWh): 260,19 TL



