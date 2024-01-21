2024 İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı, 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 37.57 ve ek zam olarak yüzde 5 zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numaralarına göre hangi gün yatıyor? İşte detaylar…

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

2024 Ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

SSK emekli maaş ödeme tarihleri

-Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

-Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

-Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

-Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

-Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

-Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

-Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

-Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

-Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

-Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödemeler yapılıyor.





BAĞ-KUR emekli maaş ödeme tarihleri

-Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

-Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

-Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

-Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde ödeme yapılıyor.