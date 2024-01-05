2024 İşsizlik maaşı ne kadar ?

İşsizlik maaşı, 2024 yılı için asgari ücrete yapılan zam sonrasında etkilenen fiyatlar arasında . 11.402 lira olan asgari ücrete yüzde 49'luk zam ile 17.002 liraya yükseldi , ardından işsizlik maaşı taban ve tavan tutarları da değişti. 2024 işsizlik maaşı ne kadar oldu , iste detaylar..

Milyonların merak ettiği 2024 asgari ücret zammı için belli oldu. Net asgari ücret 2023 yılında 11.402 lirayken 2024 için yüzde 49 zam ile 17.002 liraya yükseldi. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

İşsizlik maaşının alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

İşsizlik maaşı 2024 ne kadar ?

Net asgari ücret 2023 yılında 11.402 lirayken 2024 için yüzde 49 zam ile 17.002 liraya yükseldi. Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları da artacak. İşsizlik maaşı şu anda en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira.

İşsizlik maaşı en düşük brüt asgari ücretin yüzde 40’ı en yüksek de brüt asgari ücretin yüzde 80’i kadar olabiliyor.

2024 asgari ücret yüzde 49.11 zamlanarak 17 bin 2 lira oldu. Yeni işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre, işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940,33, en yüksek işsizlik maaşı 15 bin 880,66 TL oldu.