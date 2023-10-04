2024'te 348 fuar organize edilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2024 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı. Türkiye genelinde, 2024 yılında 348 fuar organize edilecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından önümüzdeki yıl 102’si uluslararası olmak üzere 348 fuarın yapılmasına izin verildi.

2024 yılında en yoğun fuar programı, 60 fuarla Ekim ayında olacak. Ekim ayından sonra yoğunlukla, Mayıs (47), Şubat ve Kasım (40) aylarında fuar düzenlenecek.

Gelecek yıl düzenlenecek 348 fuarın illere göre dağılımında sırasıyla; İstanbul 195, İzmir 34, Antalya 20, Ankara 15 ve Bursa 14 fuar ile dikkat çekiyor.

2024’te Eğitim sektöründe 34 fuar düzenlenecek. Tarım ve Hayvancılık sektöründe 30, Gıda sektöründe 28, Isıtma Soğutma Havalandırma sektöründe 20, Tıp ve Tıbbi Cihazlar sektöründe 13, Mobilya sektöründe 11 fuar düzenlenecek.