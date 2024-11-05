2025 engelli ÖTV muafiyeti ne kadar? Yeni engelli ÖTV indirimli araç limiti ortaya çıktı

2025 engelli ÖTV muafiyeti ne kadar? TÜİK'in Ekim ayı enflasyon oranlarını açıklamasından sonra 2025 yılı için birçok kalemde etkili olacak yeniden değerleme oranları da belli oldu. Buna göre yurt dışı harç pulu parası, IMEI ücretleri ve engelli ÖTV muafiyet oranları tespit edildi. Yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 artış gösterirken etkilediği kalemler arasında, "Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar" yer aldı. Peki 2025 engelli araç limiti ne kadar oldu? İşte tüm detaylar.

2025 ENGELLİ ÖTV MUAFİYETİ NE KADAR?

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

YÜZDE 90 ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR?

Yüzde 90 ve üzeri engelliler araçları ÖTV'siz şekilde alabiliyor.

YÜZDE 40 ENGELLİ RAPORU İLE ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR?

%40 engelli araç almada indirim uygulanırken %26.3 oranında ÖTV indirimi uygulanır ve KDV ödemesi oranı da %15.24'dür. Yeniden değerleme oranıyla bu rakamlarda değişiklik yaşanabilir.

ÖTV'SİZ ENGELLİ RAPORU İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR

Renault: Taliant, Clio, ZOE, Captur (R.S Line 1.3 Mild Hibrit EDC hariç), Megane Sedan, Express (Van, Combi), Austral

Dacia: Yeni Sandero, Yeni Sandero Stepway, 2024 Yeni Duster, 2024 Jogger, Spring Extreme

Fiat: Yeni Egea Sedan, Yeni Egea Hatchback, Yeni Egea Cross, Yeni Egea Cross Wagon, 500, 500X, Fiorino, 2023 Panda

Volkswagen: Polo, Golf, T-Roc, Taigo, T-Cross, Touareg, Tiguan, Transporter, Passat, Yeni Passat, Multivan, Grand, California, Caravelle, Caddy, Amarok

Opel: Vivaro Cargo, Vivaro City Van, Combo Cargo, Combo Life, Mokka-e, Mokka (GS ve Ultimate hariç), Crossland , Yeni Astra (GS hariç), Corsa-e, Corsa, Grandland, Zafira

Hyundai: i10, i20, Elantra, Bayon, Yeni Bayon, Kona, Tucson, Staria, Santa Fe Progressive

Kia: Stonic, Yeni Cerato, Ceed HB, Ceed SW (Mild Hibrit hariç), XCED (Mild Hybird ve Prestige hariç), Picanto, Rio, Stonic

Seat: Yeni Ibiza, Yeni Arona, Leon

Nissan: Qashqai (Manuel Tekna), Juke (Platinum Premium hariç)

Citroen: AMI, C3, C4, C3 Aircroos SUV, C-Elysee, C4 (Shine Bold Hariç)

Peugeot: 208, Yeni 308 (GT 1.2 hariç), SUV 2008 (GT 1.2 -GT 1.5 hariç), Rifter, Partner Van, Expert Van, Expert Traveller, 408, 3008, Yeni 2008, Yeni 508, 5008,

Skoda: Kamiq, Scala, Fabia, Octavia, Superb

Honda: Jazz, City, Civic, Accord

Toyota: Proace City, ​​Yaris, Yaris Cross Hibrit (Dream, Flame, Passion X-Pack hariç), Yaris Cross, Corolla Hibrit (1.8 Hibrit Pasion X-Pack e-CVT hariç ), Corolla, C-HR, Camry, Hillux, Land Cruiser, Rav4

BMW: X1, X2, X3, Z4 Edition, M3, M4, M5, M6, M7, M8, İX1, İX2, İX3, İ4, İ5, İ7, 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, 6 Serisi, 7 Serisi, 8 Serisi

Ford: Deluxe Van, Focus, Kuga, Mustang, Puma, Ranger, Tourneo

Mercedes: AMG, A Serisi, B Serisi, C Serisi, E Serisi, G Serisi, S Serisi, CLA, CLE, CLS, EQA, EQS, GLA, GLB, GLC