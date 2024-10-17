2025 yılı bütçesinin büyüklüğü belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bilgilendirme toplantısında açıklama yaptı.

Yılmaz'ın açıklamalarına göre, 2025 yılı bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri ise 12 trilyon 800 milyar lira olarak öngörüldü.

Bütçe açığının GSYH oranı yüzde 3,1 olarak tahmin edilirken, bütçe gelirlerinin alt kalemlerinde KDV ilk sırada geldi.

İşte o paylar:

Katma Değer Vergisi 3 trilyon 599 milyar lira,

Gelir Vergisi 2 trilyon 130 milyar lira,

Özel Tüketim Vergisi 2 trilyon 121 milyar lira,

Kurumlar Vergisi 1 trilyon 637 milyar lira,

Diğer Vergi Gelirleri 1 trilyon 652 milyar lira,

Vergi Dışı Gelirler ise 1 trilyon 662 milyar lira.

Depreme ayrılan pay

2025 yılı bütçesinde deprem bölgesine iyileştirilme ve afetlere karşı dirençlilik için 584 milyar lira tutarında ödenek öngörülürken, Afetlere Dirençli Şehirler Projesi’ne ayrılan tutar 120 milyar lira oldu.

Deprem hariç bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Bütçe ödenekleri nelere ayrıldı?

2025 yılı bütçe ödeneklerinin dağılımı şu şekilde oldu:

Personel giderleri için toplam 3 trilyon 911 milyar lira,

Mal ve hizmet alım giderleri 1 trilyon 24 milyar lira,

Cari transferler 5 trilyon 813 milyar lira,

Sermaye giderleri 1 trilyon 102 milyar lira,

Sermaye transferleri 338 milyar lira,

Borç verme giderleri 306 milyar lira,

Yedek ödenekler 287 milyar lira,

Faiz giderleri 1 trilyon 950 milyar lira.

Bütçeden en yüksek payı eğitim aldı

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 2025 yılında 1 trilyon 452 milyar liraya yükseltildi. Böylece bütçeden yüzde 14,8 oranı ile en büyük payı eğitim aldı.

Sağlık hizmetleri için 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayrıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamaları da eklendiğinde sağlık alanına ayrılan toplam kaynak, 2 trilyon 435 milyar liraya ulaşacak.

Sosyal yardım ve destekler için bütçede 651 milyar lira kaynak ayrıldı. Bu tutar 2025 yılı bütçesinin yüzde 4,4’üne denk geliyor.