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2025 hava trafik verileri açıklandı: Sabiha Gökçen Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa’da ocak-şubat aylarında yüzde 8,7 büyüme ile yolcu sayısını artıran 2’nci havalimanı oldu.

Haber Merkezi
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2025 hava trafik verileri açıklandı: Sabiha Gökçen Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında
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Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) 2025 yılı şubat ayı hava trafik raporunu yayımladı.

Yolcu sayısını artıran 2’nci havalimanı

Rapora göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa’da 40 milyon üstü yolcu kategorisi ‘Major Havalimanları’ arasında 2025 yılı ocak-şubat aylarında yüzde 8,7 büyüme ile yolcu sayısını artıran 2’nci havalimanı oldu. Yolcu sayısını göre ise söz konusu yılın şubat ayında ve ocak-şubat döneminde Avrupa Havalimanları içinde 8’nci en yoğun havalimanı oldu.

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