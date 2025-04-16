  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye'de Esad'ın işinden ettiği 14 bin 646 öğretmen görevine iade edildi
Takip Et

Suriye'de Esad'ın işinden ettiği 14 bin 646 öğretmen görevine iade edildi

Suriye İdari Kalkınma Bakanlığı, devrik Beşşar Esad rejimi döneminde görevinden uzaklaştırılan 14 bin 646 öğretmenin işlerine iade edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'de Esad'ın işinden ettiği 14 bin 646 öğretmen görevine iade edildi
Takip Et

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Esad rejimi döneminde meslekten uzaklaştırılan eğitim-öğretim personelinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevlerine dönebileceği belirtildi.

14 bin 646 öğretmen görevine iade edildi

Açıklamada, kararın yeni idari düzenlemeler kapsamında alındığı ifade edilerek, söz konusu 14 bin 646 kişinin daha önce "Suriye devrimine destek verdikleri" gerekçesiyle devrik Esad rejimi tarafından görevlerinden alındığına dikkati çekildi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanması sonrasında binlerce kamu çalışanı, siyasi gerekçelerle ya da rejim karşıtı tutumları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmıştı.

İK uzmanlarından uyarı: Yapay zeka ile CV hazırlamak özgünlüğü azaltıyorİK uzmanlarından uyarı: Yapay zeka ile CV hazırlamak özgünlüğü azaltıyorTeknoloji
ING Türkiye’nin Uluslararası Yetenek Programı’na başvurular başladıING Türkiye’nin Uluslararası Yetenek Programı’na başvurular başladıŞirket Haberleri

 

Dünya
İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze'ye hiçbir insani yardım girmeyecek
İsrail Savunma Bakanı Katz: Gazze'ye hiçbir insani yardım girmeyecek
İran: Uranyum zenginleştirme hakkımızı müzakere etmeyeceğiz
İran: Uranyum zenginleştirme hakkımızı müzakere etmeyeceğiz
İtalya Başbakanı Meloni, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşecek
İtalya Başbakanı Meloni, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşecek
Evsiz adama piyango vurdu: İlk cümlesi ne oldu?
Evsiz adama piyango vurdu: İlk cümlesi ne oldu?
Almanya'da bir doktor en az 15 kişiyi öldürmekle suçlanıyor
Almanya'da bir doktor en az 15 kişiyi öldürmekle suçlanıyor
ABD'de lisede silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var
ABD'de lisede silahlı saldırı! Yaralı öğrenciler var