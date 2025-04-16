Suriye'de Esad'ın işinden ettiği 14 bin 646 öğretmen görevine iade edildi
Suriye İdari Kalkınma Bakanlığı, devrik Beşşar Esad rejimi döneminde görevinden uzaklaştırılan 14 bin 646 öğretmenin işlerine iade edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Esad rejimi döneminde meslekten uzaklaştırılan eğitim-öğretim personelinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevlerine dönebileceği belirtildi.
14 bin 646 öğretmen görevine iade edildi
Açıklamada, kararın yeni idari düzenlemeler kapsamında alındığı ifade edilerek, söz konusu 14 bin 646 kişinin daha önce "Suriye devrimine destek verdikleri" gerekçesiyle devrik Esad rejimi tarafından görevlerinden alındığına dikkati çekildi.
Suriye'de 2011 yılında başlayan halk ayaklanması sonrasında binlerce kamu çalışanı, siyasi gerekçelerle ya da rejim karşıtı tutumları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmıştı.