2025’e girerken vergiler de maaşlar da artıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2024 yılında yükselen enflasyon yerini gerilemeye bırakırken, bunda baz etkisini ve para politikasının da etkileri görüldü. TCMB’nin 2023 Haziran’dan bu yana artırdığı faiz seviyesi Mart 2024’te yüzde 50’ye çıkarken, 8 ay bu seviyede korunda ve Aralık 2024 itibarıyla yüzde 47,5’e çekildi.

Enflasyonda ise yıla başlarken 2023 yılı enflasyonu yüzde 64,77 olmuştu. Yükseliş trendini yılın ilk 5 ayında koruyan TÜFE Mayıs 2024’te yüzde 75,45 seviyesini gördükten sonra gerilemeye başladı. Kasım 2024’te yüzde 47,09 olan enflasyonun yılı yüzde 44-45 seviyelerinde tamamlaması bekleniyor.

Maaşlara zam

2024 yılına girerken yaklaşık yüzde 50 seviyesinde zamlanan asgari ücret yıl boyunca 17 bin 2 TL olarak kalmıştı.

Emekli ve memur maaşlarında enflasyon etkili olurken, 6 ayda bir güncellenen emekli aylıklarında en düşük oran yılbaşında 10 bin TL’ye yılın ikinci yarısında da 12 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Zam oranı yüzde 24,73 olurken, memur ve memur emeklisi maaşlarına da yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 19,31 oranında zam yapılmıştı.

2025 maaş zamları ne oldu?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak maaş zamları 3 Ocak’ta enflasyon açıklandığında netleşecek olsa da enflasyon beklentilerine göre, emeklilerin 2025 zam oranı yüzde 16-18 seviyelerinde, memur ve memur emeklilerinin de yüzde 12,62 oranında olması bekleniyor.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 17 bin 2 TL olan ücret 22 bin 104 TL’ye çıkarıldı.

Asgari ücrete yakınsayan özel sektördeki kazançların da asgari ücret oranında artırılacağı beklentileri dile getiriliyor. Şirketlerin bu konuda kendi iç dinamiklerine uygun karar alacağı da bilinirken, son yıllarda görülen artışlar ücretlerin asgari ücrete yakınsamasının yanında maaş zamlarında da asgari ücrete yapılan zamların baz alındığı görülüyor.

Diğer kalemlere ne kadar zam geldi?

Ekim ayı enflasyonuyla birlikte netleşen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kamunun alacaklarını ve resmi işlemleri kapsıyor. Bu kapsamda da YDO yüzde 43,93 oranında olmuştu.

Böylelikle aşağıdaki kalemlere yüzde 43,93 ila 44 oranında zam yapıldı:

- Kamu konutları (Lojman) aylık kira ve diğer giderleri yüzde 44 zamlandı.

- TÜVTÜRK'ün otomobil araç muayene ücreti yüzde oranında 44 zamlanarak 2621 TL oldu.

- Noter ücret tarifesi yüzde 43,93 oranında zamlandı.

- Egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlar, çevreyi kirletenlerin de cezalarına yüzde 43,93 oranında zam yapıldı.

- Trafik cezalarına yüzde 43,93 oranında zam geldi. Trafikte hız sınırını yüzde 50’den fazla aşan ve makas atanlar 9 bin 267 TL ödeyecek.

- Ehliyet, pasaport alacaklar için de zam oranı yüzde 43,93 oldu.

- Yurt dışı çıkış harcı zamlandı. Plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı yeni yıldan itibaren '86 kuruş' olarak belirlendi. 2024 yılında bu tutar 60 kuruş olmasına rağmen tüketici için 25 kuruşta sabitlenmişti. Poşet ücretinde henüz değişiklik yapılıp yapılmayacağı belli değil.

- Yurt dışına çıkış harç puluna yüzde 42 zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyat, 500 TL'den 710 TL'ye yükseldi.

- Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti de 2025 yılında 31 bin 692 TL’den yüzde 43,93 oranında zamla 45 bin 614 TL’ye yükseldi.

- Ticaret Bakanlığı tarafından kesilen cezalara da yüzde 43,93 oranında zam yapıldı.

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da 2025'te uygulanacak idari para cezalarını yüzde 43,93 oranında artırdı.

- 2 Ağustos’ta 7524 sayılı Kanun ile maktu vergi cezalarına yapılan artış, 1 Ocak 2025’te yüzde 43,93 oranında artırılacak. Böylelikle 1 Ocak 2024 tarihine göre artış oranı daha yüksek olacak.

- Henüz benzin, motorin, doğal gaz, elektrik gibi kalemlerin zam oranları belli olmazken, MTV gibi kalemlerde Cumhurbaşkanı yetkisi de kullanılarak artış oranı değişebiliyor. Ayrıca yeni yılda ÖTV’deki artışla birlikte alkol ve tütün ürünlerinde de otomatik fiyat artışları görülecek.

- Yeni yılda görünen o ki en düşük artış önce emekli ve memur maaşlarında, ardından da asgari ücretle birlikte örnek alan özel sektör maaşlarında görülecek. Böylelikle yılın ilk gününden maaşlardaki erime sürecek.