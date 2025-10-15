2025’in ilk 9 ayında en fazla yatırım alan girişimler belli oldu: 475 milyon dolarlık dev yatırım

StartupCentrum, Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’nun üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. Rapora göre, yılın ilk dokuz ayında girişimcilik ekosisteminde 240 yatırım turu gerçekleştirildi ve toplam 475 milyon dolar yatırım yapıldı.

Ocak-eylül döneminde işlem sayısı bakımından sağlık ve biyoteknoloji, oyun, fintek ile üretim ve malzeme teknolojileri sektörleri zirvede yer aldı. İşlem hacminde ise 197,9 milyon dolarla fintek sektörü öne çıktı. Onu 149,8 milyon dolarlık oyun sektörü ve 12,4 milyon dolarlık üretim ve malzeme teknolojileri izledi.

En yüksek yatırım alan girişimler

Rapora göre üçüncü çeyrekte en büyük yatırımı, 80 milyon dolar ile Midas aldı. Onu oyun sektöründen Good Job Games (60 milyon dolar) ve adı gizli tutulan bir derin teknoloji girişimi (50 milyon dolar) izledi. Bu üç yatırım tek başına toplam tutarının yaklaşık %40'ını oluşturdu. Ayrıca oyun, finans ve mobilite sektörleri bu dönemde yatırım hacmi açısından öne çıkan alanlar arasında yer aldı.

Yatırımların coğrafi dağılımı

Yatırım adedi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gerilerken, toplam yatırım tutarı yüksek seviyesini korudu. 106 yatırım TÜBİTAK-BİGG kapsamında, 11 yatırım ise kitle fonlaması yoluyla gerçekleşti. TÜBİTAK-BİGG yatırımlarının toplamı 2,42 milyon dolar, kitle fonlama işlemlerinin toplamı ise 1,66 milyon dolar oldu.

2025 yılındaki toplam yatırım hacmi 2023’ün üzerinde seyretse de, 2021 ve 2022’deki rekor seviyelere ulaşamadı. Coğrafi dağılıma göre İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer alırken, Kocaeli özellikle BİGG destekleriyle öne çıktı. Raporda, kamu desteklerinin etkisiyle yatırımların Anadolu’ya yayılma eğiliminin güçlendiği vurgulandı.

“Temel odak yapay zekaya döndü”

Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, Türkiye’nin EMEA Bölgesi’nin en güçlü 10 girişimcilik ekosisteminden biri olduğunu hatırlatarak, “Tabii ki güzel haberler, parlayan şirketler ve iyi yatırımlar duyuyoruz. Ama Türkiye’nin ölçeğine baktığımızda şu anki toplam yatırım tutarları ve adetleri oldukça düşük.” dedi. Özistek, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektör odağının giderek daraldığını belirterek, “Temel odak yapay zekaya döndü. Farklı sektörlerde yapay zekanın uygulama alanlarına yatırım yoğunlaşıyor.” ifadelerini kullandı.

“İki uçlu yatırım eğilimi"

212 Kurucu Ortağı Ali Karabey ise 2025’in yıldızlarının fintek, yapay zeka ve oyun olduğunu belirtti.

Dünyada giderek belirginleşen “iki uçlu yatırım eğiliminin” Türkiye’de de görülmeye başlandığını dile getiren Karabey, “Bir yanda büyük ve yapay zeka odaklı yatırımlar öne çıkarken, diğer yanda erken aşamada daha temkinli ama istikrarlı adımlar dikkat çekiyor. 2026’ya girerken, tohum ve erken aşama tarafında değerlemelerde kademeli bir toparlanma öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası yatırımcı ilgisinin yeniden canlanmasının Türkiye için olumlu bir sinyal olduğunu ifade eden Karabey, Avrupa ve Orta Doğu merkezli fonların Türkiye’ye daha fazla odaklandığını, özellikle yapay zeka, güvenlik ve altyapı alanlarında birleşme ve satın alma faaliyetlerinin artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.