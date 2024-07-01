283 otel konkordato istedi 104’ünden 25’i sonuçlandı

Beklenen sezon dolulukları yakalanamadı. Fiyat indirimlerine gidilince kârlılık düştü. Borç ödemelerinde sıkıntıya düşen oteller konkordatoya başvuruyor. Geçen yıl toplamında 36 olan konkordatoya giden otel sayısı bu yıl ilk 5 ayda 23’e ulaştı.

Ülke genelinde vergi paketi, sektörde FTI Grubu’nun iflasının neden olduğu sorunlar ve getirdiği maliyetler konuşulurken otellerin konkordato başvuruları artıyor.

Sektör temsilcileri sezona göre beklenen dolulukların yakalanamaması nedeniyle fiyat indirimlerine gidilmesi yıl sonu kârlılıklarında düşüşe bu da ödemelerde sıkıntıya neden olacağını söylüyor.

Borçlarını ödemekte zorlanan ve önümüzdeki dönemde de zorlanacak olan oteller ifl ası önlemek için çareyi konkordato ilan etmekte buluyor.

Yükselişe geçti

Küresel salgın (Pandemi) ortamında 2019 yılında konkordatoya başvuran otel sayısı 76 ile zirveye ulaşmıştı. Daha sonraki yıllarda düşüşe geçen konkordato başvuruları yeniden yükselişe geçti. Konkordatotakip.com sitesinin Basın İlan Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılı toplamında konkordatoya giden otel sayısı 36 iken bu yılın ilk 5 aylık döneminde 23 otel konkordato isteminde bulundu.

Sonuç alanlar az

Konkordato başvuruları kabul edilenlerden çok azı süreci tamamlayabiliyor.

2018 yılından bu yılın ilk 5 aylık dönemine kadar 283 otel konkordato başvurusunda bulundu. Bunlardan geçici süre verilen 104’ünden yalnız 25’i konkordato sürecini başarıyla tamamlayabildi. Bu dönemde konkordato başvuruları kabul edilip süre verilenlerden 11’i ifl as etti.

Labranda Ephesus konkordatoya gitti Bu arada İzmir Efes/Pamucak’taki 5 yıldızlı Labranda Ephesus Princess oteli konkordato talebinde bulundu. Otelin sahibi Efes Prenses Turizm ve Otelcilik A.Ş’ye üç ay geçici süre süre verildi.

MP de konkordato istemişti İfl as eden FTI Group’un otelcilik birimi olan Meeting Point Hotels’in ise (MP) konkordato istemi reddedildi.

Türkiye, İspanya, Yunanistan ve diğer ülkelerde 50 otelin işletmecisi olan MP ifl as ettirilmesi yerine şirketin kurtulabileceği gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunmuştu.